El Papa promueve al arzobispo Cupich al Colegio Cardenalicio Ciudad del Vaticano - en la víspera de la clausura del Jubileo de la Misericordia, el arzobispo Cupich se unió al Colegio Cardenalicio durante un servicio en la Basílica de San Pedro en Roma el pasado 19 de noviembre. Esa mañana el Papa Francisco promovió a 17 hombres al Colegio Cardenalicio.

El Cardenal Cupich realizó el servicio de vísperas en su iglesia titular ROMA - El día posterior a su inducción al Colegio de Cardenales por parte del Papa Francisco, el Cardenal Cupich de Chicago tomó posesión de su iglesia titular en Roma, la basílica de San Bartolomé en la Isla Tiberina.

Biografía actualizada del Cardenal Blase Cupich El Arzobispo Cupich nació el 19 de marzo de 1949, en Omaha, Nebraska, hijo de Blase y María (Mayhan) Cupich. Él es uno de nueve hijos, cinco hermanas y tres hermanos.

Una bendición grande Para mí no fue una gran sorpresa que nuestro Arzobispo haya sido elegido para pertenecer al colegio cardenalicio; más bien me preguntaba cuándo sucedería. Y me da mucho gusto que haya llegado el tiempo de volver a tener un cardenal en Chicago, porque eso es una bendición grande, no solo para toda la Arquidiócesis, sino para toda la Iglesia universal. La presencia del arzobispo ahora como Cardenal Cupich en nuestra arquidiócesis, nos habla de la confianza que el Santo Padre Francisco ha puesto en nuestro pastor local; nos habla de la fidelidad de nuestro pastor a Dios y al Santo Padre; nos habla de la fidelidad del Cardenal Cupich con su iglesia local, y nos llena de esperanza y alegría saber que seguirá luchando por la Paz y la Justicia, especialmente por los pobres y marginados de la sociedad, como es el caso de millones de inmigrantes. Nuestra obligación como pueblo de Dios es seguir pidiendo a Dios que lo siga llenando de gracia, fortaleza y sabiduría, para que el Espíritu Santo siempre lo ilumine, y todo lo que diga y haga, sea inspirado bajo la voluntad de nuestro Dios, Padre de nuestro Salvador Jesucristo y Creador nuestro. Muchas felicidades y muchas bendiciones para nuestro padre y pastor, su Eminencia el Cardenal Blase Cupich.

Algunas características del Cardenal Blase Cupich Cambiar es una ley de la vida: si uno no tiene la flexibilidad para cambiar, se rompe. Como obispo auxiliar aquí en la Arquidiócesis de Chicago por casi 21 años, he tenido tres “jefes”, o sea tres arzobispos: el Cardenal Bernardin me consagró como obispo, luego vino el Cardenal Francis George, quien fue mi jefe por casi 18 años. Ahora, después de haber estado como arzobispo aquí por unos 2 años, mi jefe actual, Blase Cupich ha sido también nombrado cardenal de la iglesia.

Recordando al Cardenal Bernardin, 20 años después Cuando bajaron su ataúd por los escalones de la entrada de la Catedral del Santo Nombre, lloré abiertamente. Había conocido a Joseph de manera personal tan sólo durante 14 años —un corto periodo en su vida, pero años que serían fundamentales en la mía.

Tiempo de Esperanza Estamos en momentos especialmente difíciles para nuestra comunidad; hay miedo a las deportaciones en muchas familias de inmigrantes, debido a la promesa de campaña, hecha por el ahora presidente electo. Pero les quiero recordar que nosotros somos una comunidad de fe y esperanza. No es momento de angustiarnos ni dejarnos vencer por el miedo; con audacia, tomemos la oportunidad de unirnos como comunidad y recordar que somos un solo cuerpo, el Cuerpo de Cristo, pues cuando uno sufre sufrimos todos. No están solos, la Iglesia está con todos y cada uno de ustedes, y estaremos siempre juntos en la lucha, para que nada injusto suceda. Así que no dejemos que el miedo cambie nuestra vida; por el contrario, mostremos que estamos bien arraigados en la esperanza.